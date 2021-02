Mais de 20 pessoas ilhadas são resgatadas pelos bombeiros em BH

De acordo com a instituição, o fato aconteceu na. Lá, várias pessoas, incluindo crianças, ficaram ilhadas. Algumas pessoas buscaram refúgio no segundo andar de um prédio e também precisaram de ajuda dos militares.

Um bote é utilizado no resgate. Até as 19h55,. Até o fechamento desta matéria, militares estavam em busca de outros possíveis ilhados.

Correção: no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH, volume de água assustou em cachoeira do Ribeirão do Onça. Vídeo: Reprodução da internet/WhatsApp pic.twitter.com/lLMe3kHi8w

As chuvas também causaram transtornos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Bairro Nova Vista, pelo menos oito famílias ficaram ilhadas por causa do aumento do volume de água na rua. Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local para realizar o resgate.