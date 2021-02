Muro desaba e destrói restaurante na Região Oeste de BH

Restaurante ficou completamente destruído após ser atingido por queda de muro (foto: Divulgação/Polícia Militar)





O Corpo de Bombeiros atendeu a diversas chamadas durante todo o domingo. No Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste, eles foram acionados depois de um deslizamento de terra na Rua Professor Mário Casassanta, na esquina com a Rua Vereador Sócrates Alves Pereira. O deslizamento empurrou caminhões, colocando as casas no entorno em risco. Na região Centro-sul, na Ave Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, uma árvore caiu sobre um carro.

As chuvas também trouxeram transtornos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Bairro Nova Vista, pelo menos oito famílias ficaram ilhadas por causa do aumento do volume de água na rua. Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local para realizar o resgate.

Umapós ser atingido por umque caiu, no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (7/2). A estrutura do estabelecimento foi ao chão. Apesar da gravidade da ocorrência, não foram encontradas vítimas, de acordo com o