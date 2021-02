Moradores de bairro de Contagem ficam ilhados e são retirados por bombeiros

Moradores começaram a ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Contagem, na Grande BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









A ocorrência ainda está em andamento.





Árvore atinge carros no Funcionários, em BH





Além de Contagem, os bombeiros atenderam a um chamado no qual uma árvore atingiu dois carros na Avenida Getúlio Vargas, no Funcionários, na Região Centro-Sul de BH. Um Hyundai Tucson e um Kia Cerato se envolveram no acidente, mas, a princípio, ninguém ficou ferido.





Os dois sentidos da Avenida Getúlio Vargas, em BH, estão fechados. Por sorte, ninguém ficou ferido https://t.co/BdM5UTRuti



Vídeo: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press pic.twitter.com/EhBIbukYxG — Estado de Minas (@em_com) February 7, 2021 Estado de Minas tentou conversar com um casal que saía de um dos carros, mas eles não quiseram falar. Aparentemente, não estavam feridos. Uma parte do bairro está sem energia elétrica, uma vez que a árvore acertou a fiação. A reportagem dotentou conversar com um casal que saía de um dos carros, mas eles não quiseram falar. Aparentemente, não estavam feridos. Uma parte do bairro está sem energia elétrica, uma vez que a árvore acertou a fiação.

que atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana trouxe transtornos para moradores do, em Contagem, na tarde deste domingo (7/2). Isso porque pelo menos oito famílias estão ilhadas por causa do aumento do volume de água na rua. Militares doatuam no resgate das vítimas.