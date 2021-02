Belo Horizonte enfrenta, em sete dias, 77% de chuva prevista para fevereiro

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS) A chuva não deu trégua no domingo em Belo Horizonte, deixando moradores de diversas regiões sob alerta. O volume que caiu até o momento é um dos maiores para o período. A capital registrou, nestes primeiros sete dias de fevereiro, um acumulado de precipitação de 140,7 mm, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A maior chuva registrada em 24 horas em fevereiro foi no dia 14 do mês de 1978.





A Defesa Civil do Estado informou que as chuvas com volume significativo se deve a uma frente que avança no Estado





O Inmet informou que a instabilidade é causada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. O fenômeno favorece a persistência das pancadas de chuva com acentuado volume em grande parte do estado de Minas Gerais.





Neste domingo, a Defesa Civil da capital emitiu alertas de inundação para as regiões Oeste, Pampulha e Venda Nova. As imagens da força da água contra as proteções do Ribeirão Arrudas voltaram a assustar. Em diversos pontos, a água esteve próxima de transbordar. Na Avenida Vilarinho, ocorreram alagamentos e a via teve de ser fechada pela Defesa Civil, por volta das 9h, deste domingo (7). No entanto, foi reaberta.





O Corpo de Bombeiros atendeu a diversas chamadas durante todo o domingo. No Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste, eles foram acionados depois de um deslizamento de terra na Rua Professor Mário Casassanta, na esquina com a Rua Vereador Sócrates Alves Pereira. O deslizamento empurrou caminhões, colocando as casas no entorno em risco. Na região Centro-sul, na Ave Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, uma árvore caiu sobre um carro.





As chuvas também trouxeram transtornos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Bairro Nova Vista, pelo menos oito famílias ficaram ilhadas por causa do aumento do volume de água na rua. Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local para realizar o resgate.