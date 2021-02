MG recebe mais de 315 mil doses da CoronaVac e ampliará vacinação

Carregamento de doses da CoronaVac aterrissou em confins neste domingo (7) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Em novo carregamento, MG recebe mais de 315 mil doses da CoronaVac e ampliará vacinaçãohttps://t.co/kgvtyWzhtO pic.twitter.com/dnwUbWW5fm %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 7, 2021

“Vacinômetro”

Ver galeria . 6 Fotos Avião com 315.600 doses da CoronaVac aterrissou em Confins neste domingo (07/02) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )

Zema comemora novas doses

O governo derecebeu, neste domingo (07/02), mais 315.600 doses dadesenvolvida pelo Instituto, em parceria com a chinesa Sinovac. Os imunizantes chegaram ao Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 10h20.A ideia da saúde estadual é utilizar a nova remessa para vacinarcom 90 anos ou mais. A aplicação de injeções em mais profissionais de saúde também está em pauta. O Palácio Tiradentes estima imunizar mais 6% desse grupo. Se a meta for cumprida, 73% dos trabalhadores do sistema de saúde terão recebido o composto.Segundo dados da Secretaria de Estado de, atualizados nesse sábado (6), 295.764 cidadãos receberam a primeira dose da vacina. Outros 17.150 já foram contemplados com a segunda aplicação.Em 18 de janeiro, um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar a utilização emergencial de imunizantes antiCOVID-19, 577.480 unidades da CoronaVac chegaram ao estado Seis dias depois, foi recebida aeronave com 190.500 doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford , em parceria com o laboratório AstraZeneca. Em 25 de janeiro, mais 87.600 exemplares do composto do Instituto Butantan chegaram a MG.



Logo após a chegada do carregamento de vacinas, o governador Romeu Zema (Novo) foi ao Twitter assegurar a expansão do plano de imunização.

"Minas vacina! Vamos iniciar mais uma fase da maior operação de vacinação contra a covid-19 em Minas Gerais. As 315.600 doses da Sinovac acabam de chegar no estado".