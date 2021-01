Distribuição de novas remessas de vacinas em MG começa na quinta (28/01)

Municípios poderão recolher as novas remessas de vacinas a partir do dia 1º de fevereiro (foto: Defesa Civil de Minas Gerais/Divulgação)





As doses, no momento, estão armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio do Estado, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. De lá, serão encaminhadas para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) em caminhões e aviões, sempre escoltadas por pelas forças de segurança municipais e estaduais. A partir do dia 1º de fevereiro, os municípios poderão retirar os imunizantes nas superintendências.









Após o recebimento das vacinas, os gerentes de cada URS serão responsáveis pelo agendamento de data e hora para que os municípios retirem as doses. Ainda nesta semana, os representantes das cidades serão informados sobre quando vão poder buscar os imunizantes contra a COVID-19.





A partir do momento em que as vacinas são coletadas nas URS, os municípios ficam responsáveis pelo armazenamento, preservação das doses em condições adequadas, além da segurança no acondicionamento e proteção dos imunizantes. Caso o representante da cidade não compareça à URS ou apareça fora do horário e data agendados, além de o atendimento ficar condicionado à disponibilidade da equipe da superintendência, a negociação da escolta das forças de segurança passa a ser responsabilidade do município.





No dia 18 de janeiro, Minas Gerais recebeu a primeira remessa da CoronaVac . Ao todo, 577.480 doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde, quantidade suficiente para imunizar 275.088 pessoas. Já no último domingo (24/01), o estado recebeu mais uma remessa, desta vez, da AstraZeneca. Ao todo, 190.500 doses chegaram no Aeroporto de Confins, na Grande BH. A expectativa é que 190 mil pessoas recebam a vacina.





Na segunda-feira (24/01), Minas recebeu mais uma remessa da CoronaVac, rendendo um total de 87.600 doses, que imunizará 43.800 pessoas, nas contas do estado.

