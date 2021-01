Novo lote com 87 mil doses da CoronaVac chega a Minas; veja o vídeo

As 87 mil doses da CoronaVac chegaram ao Aeroporto de Confins na tarde desta segunda-feira (foto: Divulgação/BH Airport) 87,6 mil doses da CoronaVac, vacina contra a COVID-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, Mais, vacina contra aproduzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, chegaram a Minas Gerais na tarde desta segunda-feira (25/1)





As doses partiram do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O lote se soma às outras 577 mil doses da vacina que já foram distribuídas pelo estado, por meio do governo de Minas.





A nova remessa de doses seguirá o protocolo de distribuição adotado por Minas Gerais. Elas serão transferidas para a Central Estadual de Rede de Frio, de onde é feita a distribuição para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS). A distribuição tem à disposição transporte terrestre e aéreo, quando necessário.





Veja o momento do desembarque das doses:

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz