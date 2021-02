COVID-19: Calendário de vacinação em BH divulgado nas redes sociais é falso

EM Belo Horizonte foram vacinadas contra a COVID-19 até agora 72.653 pessoas (foto: Adão de Souza/Prefeitura de Belo Horizonte)

Um suposto calendário de vacinação de idosos contra a COVID-19, com datas e idades das pessoas, tem circulado nas redes sociais desde o início da semana. Segundo a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), o cronograma é falso, e esse planejamento nem sequer existe.





Diante disso, a PBH alerta para os golpes aplicados durante o período de vacinação e informa que as visitas das equipes de vacinação "são agendadas por ligação telefônica". O cidadão deve ficar atento.





Confira uma das mensagens que estão circulando em grupos de WhatsApp:





Calendário vem sendo divulgado nas redes sociais e se trata de fake news (foto: Reprodução/Redes Sociais)



A vacinação de idosos acima de 89 anos que residem em BH começou nessa segunda-feira (8/2).



A decisão de imunização em residência se deu pelo fato de que muitos desses idosos estão debilitados e com dificuldades de locomoção, mesmo com transporte particular. de idosos acima de 89 anos que residem em BH começou nessa segunda-feira (8/2). A prefeitura espera vacinar a maioria desse grupo em casa , com apoio de uma equipe de profissionais de saúde.A decisão de imunização em residência se deu pelo fato de que muitos desses idosos estão debilitados e com dificuldades de locomoção, mesmo com transporte particular.





O telefone 156 está disponível das 7h às 21h nos dias úteis. Aos domingos e feriados, das 7h às 20h, a partir da opção 2.





De acordo com dados da prefeitura, até às 14h dessa segunda, 7 mil inscrições foram feitas.



No momento do cadastro, o cidadão pode escolher se quer ser vacinado em casa ou em um posto de saúde mais próximo.









Vacinação em BH





Até essa segunda-feira, 72.653 pessoas já foram vacinadas em BH. Dessas, 1.096 já receberam a segunda dose.





Foram aplicadas 57.756 doses da CoronaVac (Butantan/Sinovac Biotech) e 14.897 da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).





No total, a prefeitura já recebeu 193.820 doses dos dois imunizantes. Dessas, 160.559 já foram encaminhadas aos 220 postos de imunização (hospitais, centros de saúde, Unidades de Pronto Atendimento - UPAs -, laboratórios e equipes).





COVID-19 em BH

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (9/2) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais, Belo Horizonte tem 93.199 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado.



No total, 2.375 pessoas já morreram na capital em decorrência das complicações causadas pelo novo coronavírus.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina