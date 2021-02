MG recebe mais 315 mil vacinas; idosos e profissionais de saúde são o foco

Nova remessa de doses da CoronaVac embarcou do aeroporto da Pampulha, em BH, para as 28 regionais de Minas

O imunizante foi descarregado no Aeroporto da Pampulha e, logo em seguida, transportado para dois aviões de pequeno porte — um da Polícia Civil e outro da Polícia Militar — para ser distribuído entre as as regionais de Saúde de Belo Horizonte, Montes Claros (abrangendo Pirapora e Januária), Uberaba (que abarca Ituiutaba) e do Sul de Minas (para as cidades de Varginha, Lavras e Pouso Alegre). O primeiro avião decolou do Aeroporto da Pampulha às 11h15, e o segundo às 11h25.