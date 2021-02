Idosos com 89 anos ou mais ansiosos para a próxima fase da vacinação em BH

Imagem meramente ilustrativa (foto: Alexandra Koch/Pixabay)

Começa nesta segunda-feira (8/2) o cadastro para idosos acima de 89 anos, moradores de Belo Horizonte, para receberem a primeira dose da vacina contra o coronavírus . Esse é o próximo público alvo contemplado nana capital mineira. O cronograma foi divulgado na última semana pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Nesta fase, sãorepassadas ao município.Para o recebimento da dose da vacina é necessário realizar o cadastro no site da Prefeitura, que abriunesta segunda-feira, ou pelo telefone 156, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e entre 7h às 20h nos finais de semana e feriados.Pelo telefone, o usuário deve acessar a opção 2. Pelo site, não há limites de horário. O pedido pode ser feito pela própria pessoa, incluindo quem completa 89 anos até 28 de fevereiro, e também por algum familiar ou amigo, em nome do interessado.Realizado o cadastro,entrarão emcom o idoso ou responsável, por telefone, e agendarão a vacinação, que poderá ser feita em um posto de vacinação ou diretamente em casa. É importante esperar o retorno da prefeitura para não se colocar em risco em pontos de aglomeração. Para quem optar pela imunização em um posto de vacinação, a confirmação do local também será feita na mesma ligação para o agendamento.Martinha de Carvalho Ribeiro tem 91 anos, três filhos, três netos e três bisnetos. Vive com uma das netas, a advogada Priscilla Tereza de Carvalho Ribeiro, de 31 anos, um dos filhos e, na casa conjugada à sua, também moram outra filha e o marido. Na manhã desta segunda, Priscila fez o cadastro da senhora pelo portal da PBH, forneceu todas as informações e optou pela vacinação em domicílio, para evitar riscos.Priscila conta que ninguém mais próximo da família contraiu o coronavírus, mas agora a tranquilidade é maior, já que ela e o tio trabalham fora e a vacina é um alívio para resolver a preocupação que tinham sobre Martinha. "Continuamos tomando todas as precauções, até porque a vacina não garante uma imunização completa", diz.Para Martinha, um sentimento de contentamento. "Estou muito feliz em tomar a vacina. Quero essa doença longe, poder ver minha família, meus irmãos, abraçar. Já tem um ano que estou de castigo dentro de casa, querendo rua. Não dá mais para ficar fechado em casa. Tenho amor à vida, quero viver mais, chegar aos 100."Blandina Diniz Lemos tem 97 anos. Conta que passou bem o ano de 2020, pôde manter sua rotina sem grandes problemas com o coronavírus. Agora, uma de suas netas acaba de fazer o cadastro para a vacina. Ela fala sobre as expectativas para esse momento. "Estou louca para ser vacinada, com muita confiança nessa possibilidade da vacina, animada. Tenho que participar. Estou só esperando a minha hora", conta.





Na hora do cadastro, é necessário informar o nome completo, data de nascimento, endereço, um telefone para contato e, se necessário, o nome de um responsável pelo idoso, caso exista. No dia da imunização, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, para fins de atualização do cadastro, se for o caso.



O agendamento da segunda dose é automático: a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte retornará à residência na data informada no cartão de vacinação, sem precisar fazer novo cadastro.



Tanto a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan, quanto a vacina desenvolvida pela AstraZeneca/Fiocruz, devem ser administradas em duas doses, exclusivamente por via intramuscular.



O intervalo entre as doses depende da vacina que será aplicada. A vacina Coronavac deve ser administrada com intervalo de duas a quatro semanas. Já a vacina da AstraZeneca/Fiocruz é administrada com intervalo de 12 semanas entre as doses. Nesta etapa em BH, a vacina é para quem tem mais de 89 anos. Nenhum cuidador ou familiar pode ser vacinado junto com o idoso.



O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, do Ministério da Saúde, é a referência para determinar os processos de imunização. Conforme a quantidade de doses disponíveis em BH, a ordem dos grupos pode ser alterada, assim como no caso de ocorrer alguma fragmentação dentro deles.



*Com informações de Ana Mendonça