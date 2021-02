Forte chuva em Carangola deixa desabrigados, desalojados e muitos prejuízos

Atuação do Corpo de Bombeiros na Zona da Mata neste sábado (20/02) (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Uma forte chuva atingiu a cidade de, na Zona da Mata, e provocou diversos prejuízos. Somente nadesta sexta-feira (19/02), o volume registrado ficou entre 50mm e 100mm, quantidade esperada em todo o mês de fevereiro.De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram realizados 42de pessoas que estavam ilhadas em situação de risco, duas pessoas com princípio de- vítimas apresentaram tosse devido ter ingerido água em grande quantidade - e quatro pessoas em situação de risco iminente dede edificação em local de difícil acesso.No levantamento de pessoas afetadas, a corporação informou que foram registrados 26e cinco. "Todavia, que esse número não reflete a situação real, pois o município foi afetado como um todo de forma severa", informaram os bombeiros.A Secretaria de Assistência Social ainda estáregiões e realizando novos cadastros de afetados.O Corpo de Bombeiros informou que o nível da água está baixando lentamente, mas ainda há muitos locaisna tarde deste sábado (20/02).Uma aeronave Arcanjo compareceu naem apoio visual aéreo à equipe terrestre. Integrantes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil estão na cidade e há a previsão da visita do chefe do Gabinete Militar ainda hoje.Uma equipe especializada do Pelotão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres (PEMAD) de Juíz de Fora foi enviada também para dando apoio aos demaisOutras cidades da Zona da Mata estão em situação de emergência, como Manhuaçu, Divino e Orizânia.