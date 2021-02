Carangola é castigada por fortes chuvas; veja as imagens

Chuvas castigaram Carangola nos últimos dias (foto: Michel Barros/Divulgação) Carangola, na Zona da Mata, mais uma vez foi castigada pelas fortes chuvas que ocorreram nos últimos três dias. Somente na madrugada desta sexta-feira (19/02), o volume registrado ficou entre 50mm e 100mm, quantidade esperada em todo o mês de fevereiro. A exemplo do que ocorreu no ano passado, a cidade de, na Zona da Mata, mais uma vez foi castigada pelasque ocorreram nos últimos três dias. Somente na madrugada desta sexta-feira (19/02), o volume registrado ficou entre 50mm e 100mm, quantidade esperada em todo o mês de fevereiro.





Outras cidades da Zona da Mata estão em situação de emergência, como Manhuaçu, Divino e Orizânia.

A Defesa Civil local informou que o nível do Rio Carangola da cidade subiu instantaneamente nas últimas horas nesta sexta-feira (19/2), provocando alagamentos na área central do município. Apesar disso, a corporação não apontou registros de desabrigados ou desalojados. Várias pessoas fizeram imagens de inundações nas principais ruas da cidade.









De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a perspectiva é que o fim de semana continue chuvoso na região, com ventos intensos, o que reforça a necessidade de novos cuidados. A probabilidade de maiores pancadas será neste sábado à tarde, quando as temperaturas ficarão entre 18ºC e 22ºC. A umidade relativa do ar ficará entre 85% e 100%.