Sábado será de céu nublado e pancadas de chuva em BH, alerta Defesa Civil

Céu nublado e pancadas de chuva devem marcar este sábado em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press) Belo Horizonte não deve ser quebrada neste sábado (20/02). Isso porque, de acordo com previsão metereológica da Defesa Civil da capital mineira, o primeiro dia deste fim de semana será marcado por céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas.









Por causa da sequência de dias com chuva em BH, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico até a quarta-feira (24/02). De acordo com o órgão, “recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos”.