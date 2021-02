Belo Horizonte registra chuvas acima da média para fevereiro

Manhã de céu nublado em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) chuvas registradas em Belo Horizonte desde o início deste mês já estão 68% acima da média histórica para fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). E a precipitação deve continuar na capital e no restante do estado por mais alguns dias. Asregistradas emdesde o início deste mês já estão 68% acima da média histórica para fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (). E a precipitação deve continuar na capital e no restante do estado por mais alguns dias.









Belo Horizonte teve chuvas ao longo da madrugada, mas de fraca intensidade. A previsão para o restante do dia é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas. A temperatura pode aumentar à tarde, chegando aos 25°C, favorecendo a formação de áreas de instabilidade que provocam mais chuvas.









Confira abaixo:



Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 6h do dia 18: Barreiro: 314,6 (173,4%) Centro Sul: 385,2 (212,3%) Leste: 310,0 (170,9%) Nordeste: 351,8 (193,9%) Noroeste: 405,8 (223,7%) Norte: 300,6 (165,7%) Oeste: 283,4 (156,2%) Pampulha: 314,0 (173,1%) Venda Nova: 318,6 (175,6%)

Acumulado de chuvas(mm), nas últimas 11 horas. Em 18/02/21 às 6h: Barreiro: 12,2 Centro Sul: 2,4 Leste: 1,0 Nordeste: 2,2 Noroeste: 5,6 Norte: 2,6 Oeste: 7,2 Pampulha: 4,2 Venda Nova: 3,2

Média Climatológica de fevereiro: 181,4 mm Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte A Defesa Civil da capital tem um alerta de chuvas com volume de até 50 milímetros até a manhã de sexta-feira (19/2). O órgão também divulgou o volume de chuvas do mês e das últimas 24 horas, por regional.





Estado





Conforme Cléber Souza, do Inmet, as regiões Norte e Leste podem registrar as chuvas mais intensas no estado. Lá, a previsão para esta quinta é de céu encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Há possibilidade de temporais.





Assim como na capital, nas demais regiões pode chover de forma isolada hoje. A menor temperatura no estado foi 14°C no Sul e a maior é prevista para o Triângulo Mineiro, com 36°C.





As chuvas no estado ocorrem por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que, uma vez formada, provoca chuvas por até sete dias.