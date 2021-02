Perigo de transbordamento de córrego deixa 70 desalojados em Betim

Bombeiros, Defes Civil e Guarda Municipal estão no bairro na manhã desta quarta-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







A enchente no Córrego Estiva deixou aproximadamente 70 pessoas desalojadas entre a noite de terça-feira e madrugada desta quarta no Bairro Duque de Caxias, em Betim, na Grande BH. A situação na região é acompanhada pelas autoridades de segurança desde as 21h, quando houve a suspeita de transbordamento da barragem situada em uma fazenda da região









“Ao percorrer o maciço da barragem, foi verificando, num primeiro momento, que o volume das águas decorrente do vazamento estava alto. Tal situação elevou o nível do Córrego Estiva, ocasionando risco de inundação de residências próximas às margens do ribeiro”, informou a Cedec, por meio de nota divulgada nesta manhã.





“Com o apoio da Polícia Militar, equipes da Defesa Civil Municipal, Estadual e Guarda Municipal realizaram a retirada preventiva de aproximadamente 70 pessoas, em cujas residências poderia haver maior risco de inundação repentina”, completou o órgão. Foi montado um abrigo temporário para a população na Escola Municipal Maria da Penha dos Santos Almeida. A Defesa Civil de Minas ainda informou que equipes e técnicos de diferentes órgãos seguem acompanhado a situação.





Estado de Minas durante a madrugada, a Prefeitura de Betim destacou que o transbordamento da represa da propriedade rural não tem relação com o reservatório Vargem das Flores, também conhecido como Várzea das Flores, que é de responsabilidade da Copasa.



Moradores no cruzamento das ruas Varsóvia e Dezessete, esta última, interditada com fitas zebradas. Ao fundo, viatura da Guarda Municipal (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

“Segundo o Igam, o volume da represa é de 23 mil metros cúbicos. Com a vazão atual, o cenário é de redução do volume ainda nesta noite. Segundo superintendente da Defesa Civil de Betim, Walfrido Assis, as causas do transbordamento serão apuradas, porém há a possibilidade de que o volume de água da lagoa tenha aumentado devido a uma chuva na cabeceira do rio e chegado ao nível do limite, vindo a transbordar”, explicou o Município, também comunicando que não há vítimas.





Nesta manhã, a reportagem esteve na Rua Varsóvia, local que poderia ser atingido pela cheia. Por volta das 6h40, vias próximas estavam interditadas com fitas zebradas e uma viatura da Guarda Municipal fazia a segurança. Alguns moradores estavam nas ruas.