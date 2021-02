Após aumento em volume de córrego, bombeiros vistoriam barragem em Betim

Policias militares, bombeiros e agentes da Defesa Civil estão no local (foto: Divulgação/Polícia Militar)

O Corpo de Bombeiros vistoria, na noite desta terça (16/2), uma pequena barragem que pode ter se rompido em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, os moradores acionaram o socorro depois de perceber aumento significativo no nível do córrego que passa pelo local.

O fato acontece na Avenida Varsóvia, localizada no Bairro Duque de Caxias. O lugar está próximo da

Quatro viaturas dos bombeiros e uma da Polícia Militar se deslocaram. Até por volta das 21h30 desta terça, não havia relatos de vítimas, segundo as autoridades.

Ainda assim, os militares percorrem a área para checar se alguma pessoa precisa de ajuda. A ocorrência é tratada pelos bombeiros como "risco de inundação" na Avenida Varsóvia.

Presente do local, o major Kelmer, do 66º Batalhão da Polícia Militar, informou à reportagem que ainda não é possível garantir que a represa se rompeu.

Problema pode estar relacionado com alto nível da Várzea das Flores nos últimos dias (foto: Divulgação/Polícia Militar)

"A represa é particular. Estamos avaliando se ela se rompeu, teve um entupimento ou apenas transbordou. Avaliamos também se haverá necessidade de retirar alguém, porque muitas casas estão a jusante da represa”, disse.

“O ribeirão em que ela deságua desce margeando todo o Bairro Cruzeiro do Sul", completou o militar.

Além dos militares, as defesas civis de Betim e de Minas Gerais estão no local.

Várzea das Flores cheia

Em janeiro deste ano, a Prefeitura de Betim retirou 58 famílias moradoras do entorno da Vargem das Flores por risco de inundação de outra represa. Ainda não é possível definir se há relação entre as ocorrências.

"O município notificou a Copasa duas vezes para que a concessionária adotasse medidas de controle do extravasamento de água. Sem resposta, a Procuradoria-Geral do Município ingressou com uma petição na Justiça (para retirar as famílias)", informou o Executivo municipal em nota antes da ocorrência desta terça.

Atualmente, o nível da represa está em 97%, segundo prefeitura. Em caso de transbordamento, a água pode causar inundação do Rio Betim, um dos principais da cidade.