BH chega a 104.441 casos e 2.657 mortes de COVID-19

Máscaras ainda dão o tom no Centro de BH enquanto vacina não chega à grande maioria da população (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 04/12/2020)

Belo Horizonte alcançou, nesta sexta (19/2), a marca de 104.441 casos confirmados de COVID-19. São 2.657 mortes, 4.838 pacientes em acompanhamento e 96.946 recuperados da virose.

Em comparação aoanterior, divulgado nessa quinta (18/2), houve aumento de 885 casos e de 31 mortes. Portanto, BH fecha a semana com 158 óbitos para a infecção registrados.

A preocupação deste novo boletim fica por conta do aumento na taxa de ocupação das UTIs e das enfermarias. A prefeitura computa 67,6% dos leitos de terapia intensiva em uso.

Para efeito de comparação, houve crescimento de 4,7 pontos percentuais em relação ao balanço dessa quinta. Apesar disso, o indicador se mantém na zona de alerta da escala de risco, entre 50% e 70%.

Já as enfermarias saíram de 46,4% para 47%. Mesmo com a leve alta, o parâmetro continua na zona controlada, abaixo dos 50%.

Outra estatística fundamental para monitorar a pandemia em BH é o número médio de transmissão por infectado. Ela se manteve no mesmo nível do informe anterior: 0,95.

Como está abaixo de 1, o fator RT continua na fase de controle.

Perfil das vítimas

No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes por COVID-19 em BH: 354, 30 a mais a Região Nordeste. Na sequência, aparecem Oeste (315), Leste (300), Centro-Sul (299), Barreiro (297), Venda Nova (278), Pampulha (252) e Norte (238).

Além disso, no total, 1.451 homens perderam a vida para a virose em BH. A quantidade de mulheres mortas é de 1.206.

A faixa etária mais morta pela COVID-19 são os idosos: 83,74% (2.225 no total).

Na sequência, aparecem aqueles entre 40 e 59 anos: 14,08% (374).

Há, ainda, 55 óbitos entre 20 e 39 anos (2,06%), um pré-adolescente entre 10 e 14 anos (0,04%) e duas crianças entre 1 e 4 (0,08%).

Ainda conforme o boletim da prefeitura, 97,5% dos mortos apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo cardiopatia, diabetes, pneumopatia e obesidade as mais comuns.

Em BH, 67 pessoas morreram com quadros clínicos de COVID-19 sem comorbidade: 55 homens e 12 mulheres. A maioria tinha entre 40 e 59 anos.

