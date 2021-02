Chuva dá trégua em BH; Lagoa da Pampulha tem domingo com aglomeração

Área perto da Igreja de São Francisco de Assis ficou lotada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A/Press)

Com a vacinação atrasada em Minas Gerais e em Belo Horizonte por falta de estoque, os belo-horizontinos aproveitaram uma trégua na chuva e invadiram a orla da Lagoa da Pampulha neste domingo (21/2). Com aem Minas Gerais e em Belo Horizonte por falta de estoque, os belo-horizontinos aproveitaram uma trégua nae invadiram a orla daneste domingo (21/2).





Às 11h, a temperatura chegou aos 26ºC na região.

A reportagem flagrou muitas pessoas fazendo caminhada sem máscara, além de ciclistas.









Um dos mais belos cartões postais de Belo Horizonte chegou a ficar fechado para o trânsito de carros e pessoas de abril até o fim de agosto do ano passado. A medida da Prefeitura de Belo Horizonte visava à redução da aglomeração de pessoas, para evitar a disseminação do coronavírus.





Vale lembrar ainda o alerta de risco geológico até a quarta-feira (24/02). De acordo com o órgão, “recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos”.