BH: domingo terá céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas

Umidade relativa do ar mais crítica será registrada durante a tarde (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press) domingo de fevereiro de 2021 em Belo Horizonte não terá temperaturas altas e tempo firme, segundo informações da Defesa Civil da capital mineira. O órgão alertou, em previsão meteorológica, que o domingo deve ser de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O penúltimode fevereiro de 2021 emnão terá temperaturas altas e tempo firme, segundo informações dada capital mineira. O órgão alertou, em, que o domingo deve ser decom









Por causa da sequência de dias com chuva em BH, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico até a quarta-feira (24/02). De acordo com o órgão, “recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos”.





Mesmo faltando nove dias para o fim de fevereiro, BH já ultrapassou a média histórica de chuva para o mês, de 181,4 mm. A regional mais atingida pelas chuvas até a manhã desse sábado (20/02) é a Noroeste (439,8mm), enquanto a menos impactada foi a Oeste (312,6mm).