Sapucaí e restaurante: BH registra aglomeração de pessoas neste sábado

Aglomeração na entrada do Quintal do Chalé na tarde deste sábado (20/2) (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

Ainda que a vacina contra a COVID-19 não tenha chegado para a maioria da população,são registradas sem dificuldades em Belo Horizonte neste sábado (20/2).

No Bairro Buritis, a reportagem flagrou umapara entrar no Quintal do Chalé. O estabelecimento está localizado na Avenida Mário Werneck.

A reportagem entrou em contato com o bar, mas não houve posicionamento até esta publicação.

Na Rua Sapucaí também houve desrespeito ao distanciamento social (foto: Reprodução/WhatsApp)

Situação semelhante acontece no Bairro Floresta, no Leste de BH, durante esta noite. Uma multidão se aglomera em frente aos bares da Rua Sapucaí.

Registros que circulam nas redes sociais mostram que os jovens até mesmo dificultam a passagem de veículos na Sapucaí, uma das vias mais agitadas da noite de BH.

A capital mineira registra 104.441 casos confirmados de COVID-19. São 2.657 mortes, 4.838 pacientes em acompanhamento e 96.946 recuperados da virose.

Por meio do site da prefeitura, o cidadão pode denunciar estabelecimentos que não estejam seguindo as regras contra a COVID-19. Basta clicar no canto direito no botão “Fale Conosco” e, em seguida, em “Ouvidoria”.

Quem preferir também pode ligar para o telefone 156 para indicar alguma irregularidade.