COVID-19: sete pacientes de Coromandel são transferidos para BH

Sete pacientes de Coromandel foram transferidos para BH nesta sexta-feira (19/02) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









“Todo o nosso equipamento, a nossa aeronave, é desenvolvido dentro de um protocolo específico para garantir a segurança do paciente durante o transporte, e também a segurança da nossa guarnição. Para isso foi elaborado um protocolo específico. Depois de todo o procedimento, a aeronave recebe um processo de desinfecção e os militares envolvidos, além de estarem devidamente paramentados, passam por um processo específico de descontaminação para garantir a segurança e a continuidade da nossa operação”, explicou o tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros.





Inicialmente, 16 pessoas seriam transferidas de Coromandel para Belo Horizonte. No entanto, as condições clínicas de alguns pacientes fizeram com que o número fosse reduzido a 13.





As transferências de Coromandel para Belo Horizonte e outras cidades de Minas, como Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, se devem pela falta de leitos e o alto número de casos de COVID-19 na cidade do Alto Paranaíba.

Sete pacientes de, no Alto Paranaíba, com, foram transferidos paranesta sexta-feira (19/02). Dois aviões, sendo um dae outro do, trouxeram o grupo, que foi transportado do Aeroporto da Pampulha até o Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro.