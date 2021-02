Show de pagode com 300 pessoas é interrompido na Pampulha

Local onde o pagode ocorria na orla da Lagoa da Pampulha (foto: Reprodução/Google Street View)

Um show de pagode foi interrompido no início da noite desse sábado (20/2), na orla da Lagoa da Pampulha. A festa, segundo a Polícia Militar (PM), reuniu cerca de 300 pessoas aglomeradas e sem máscara.



LEIA MAIS 21:50 - 20/02/2021 Sapucaí e restaurante: BH registra aglomeração de pessoas neste sábado

16:56 - 18/02/2021 BH volta a ter música ao vivo nos bares; saiba como será

10:40 - 20/02/2021 Minas registra quase 10 mil casos de COVID-19 e 152 mortes nas últimas 24h Um show de pagode foi interrompido no início da noite desse sábado (20/2), na orla da Lagoa da. A festa, segundo a(PM), reuniu cerca de 300 pessoase semOs militares chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. Além da PM, fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte e a guarda municipal compareceram ao local, que fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2.654.









Multidão

Ainda nesse sábado, aglomerações foram registradas sem dificuldades na capital mineira. Na última quinta-feira (18/2), a PBH voltou a permitir que bares e restaurantes tenham apresentações musicais ao vivo. No entanto, o evento não tinha autorização e regularização para ser realizado e o responsável foi autuado.





No Bairro Buritis, a reportagem flagrou uma longa fila para entrar no Quintal do Chalé. O estabelecimento está localizado na Avenida Mário Werneck.





A reportagem entrou em contato com o bar, mas não houve posicionamento até esta publicação.





Situação semelhante acontece no Bairro Floresta, no Leste de BH, durante esta noite. Uma multidão se aglomera em frente aos bares da Rua Sapucaí.





Registros que circulam nas redes sociais mostram que os jovens até mesmo dificultam a passagem de veículos na Sapucaí, uma das vias mais agitadas da noite de BH.









Por meio do site da prefeitura, o cidadão pode denunciar estabelecimentos que não estejam seguindo as regras contra a COVID-19. Basta clicar no canto direito no botão “Fale Conosco” e, em seguida, em “Ouvidoria”.





Quem preferir também pode ligar para o telefone 156 para indicar alguma irregularidade.