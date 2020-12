Santa Casa de Ouro Preto tem 100% dos leitos de UTI ocupados há quatro dias

Santa Casa de Ouro Preto é referência para o tratamento de COVID-19 na microrregião (foto: Reprodução/Google Street View)

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusiva para pacientes diagnosticados com COVID-19, da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, está com a ocupação de 100% dos leitos há quatro dias. De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (14/12) são 10 internações, sendo cinco de pacientes de Ouro Preto, dois de Mariana e três de Itabirito.



Na enfermaria estão cinco ocupantes, o que corresponde a 71,4% dos leitos destinados a pacientes do SUS.

Desde o início de dezembro, Ouro teve 170 novos casos, somando 1.296 contaminados e 38 mortes no total. Em Itabirito, nos primeiros 14 dias do mês, foram 360 casos, 3.577 no total e 19 mortes. Em Mariana, 231 novos casos confirmados até 13 de dezembro, com 2.829 infectados no total e 24 mortes confirmadas. A situação reflete o aumento de casos nas três cidades da microrregião Ouro Preto, que permanece na onda amarela segundo dados do Plano Minas Consciente.





Hospital sem UTI



De acordo com o boletim epidemiológico de Mariana, além da Santa Casa de Ouro Preto, o Hospital Monsenhor Horta também atende a pacientes com quadro de COVID-19.



A taxa de ocupação de leitos isolados de enfermaria está em 70%, e o hospital não tem leitos de UTI específicos para o coronavírus – casos que precisam de atenção mais próxima das equipes de saúde são transferidos para Santa Casa de Ouro Preto.

Segundo o secretário de saúde de Ouro Preto, Paulo Marcos Xavier, o momento é de grande enfrentamento À COVID-19 e que o compromisso para deter o vírus tem que ser de todos: " As pessoas precisam manter o distanciamento social, evitar aglomerações e usar máscaras".