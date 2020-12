Falta de médicos impede internações por COVID-19 em Teófilo Otoni

Profissional de saúde perto de leitos vazios no Hospital Philadelfia, em Teófilo Otoni. Falta de médicos acendeu o sinal de alerta. (foto: Reprodução Redes Sociais)





Segundo o secretário, o combate à doença está comprometido pela falta de profissionais de saúde para estar nas UTIs COVID-19. “O problema mais sério que estamos enfrentando nesse momento, aqui na nossa cidade, é a falta de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas. Nós estamos precisando de vocês”, disse, se referindo aos profissionais citados por ele.









O Boletim Epidemiológico COVID-19 de domingo (13/12), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, registrou 86,50% de taxa de ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS, com 33 pacientes internados: 14 de Teófilo Otoni e 19 oriundos de outras cidades da região nordeste de Minas. Até o momento, 131 pessoas morreram vítimas da COVID-19 em Teófilo Otoni.





Temendo o colapso, o secretário , além de pedir socorro aos profissionais de saúde da região, pediu também a população para ter cuidado redobrado e adotar todas as medidas básicas para conter o avanço da doença, higienizando as mãos com água e sabão ou álcool em gel, usando máscaras faciais cobrindo nariz e boca, e evitando as aglomerações.

, a principal cidade do nordeste mineiro, também teme ono atendimento às pessoas acometidas pela. O secretário municipal de saúde de Teófilo Otoni, o médico Edilânio de Souza, fez um apelo dramático aos colegas médicos e profissionais de saúde, para ajudar a cidade no enfrentamento à COVID-19.