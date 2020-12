COVID-19: Governador Valadares se aproxima das 400 mortes pela doença

O vereador Marcílio Alves (MDB) morreu vítima da COVID-19 no domingo (13/12) depois de ficar internado por 32 dias (foto: Reprodução redes sociais) Governador Valadares continua tenso e desfavorável para os profissionais de saúde que atuam no combate à COVID-19. Neste domingo (13/12), o Boletim Epidemiológico, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou mais 4 mortes e mais 102 casos confirmados da doença. O total de mortes causadas pela COVID-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus chegou a 393. O cenário emcontinua tenso e desfavorável para os profissionais de saúde que atuam no combate à. Neste domingo (13/12), o Boletim Epidemiológico, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou mais 4 mortes e mais 102 casos confirmados da doença. O total de mortes causadas pela COVID-19 desde o início da pandemia do novochegou a 393.









Ele foi internado em 11 de novembro, quando estava em campanha pela reeleição para o seu quinto mandato na Câmara Municipal. Mesmo internado ele obteve 623 votos. Dias antes da votação, Dr. Marcílio foi alvo de muitas “fake news”, supostamente para tirar seus votos, com textos e áudios veiculados nas redes sociais noticiando sua morte, fato que obrigou sua família e amigos próximos a fazerem vários desmentidos.





Além da morte do Dr. Marcílio, outras duas pessoas muito queridas na cidade e região, também morreram vítimas da COVID-19. Saul Salete de Carvalho e Célio Chisté, pecuaristas, entraram na estatística desconfortável de mortes pela doença na cidade.





Sobre essas mortes, o prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), se manifestou em suas redes sociais. “Neste domingo de muita tristeza, perdemos para esta doença terrível o Dr. Marcílio, vereador e médico da nossa cidade, pessoa a quem sempre respeitamos a admiramos. Também nos despedimos, com muita dor no coração do amigo/irmão Célio Chisté e do querido Saul Salete, tio da minha esposa Andréia”, escreveu o prefeito.





Na nota de pesar, o prefeito escreveu: "Minha família, como tantas outras famílias valadarenses e de todo o mundo, vivencia este sofrimento que somente pela fé podemos superar”. Com as mortes registradas no domingo, a taxa de ocupação nos leitos UTI COVID-19 SUS caiu de 96,60% para 89,30%.