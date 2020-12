COVID-19: casos confirmados em Confins crescem 42% em dezembro

No início do mês, a cidade registrava 80 casos positivos de coronavírus e no dia 12 já eram 114 (foto: Wikipedia/Divulgação)

Em Confins, cidade localizada na Grande BH e que abriga o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, os casos confirmados de COVID-19 cresceram 42,5% somente nos primeiros 12 dias de dezembro.





De acordo com os boletins epidemiológicos municipais, a cidade tinha, no dia 1º deste mês, 80 casos positivos de coronavírus registrados. Menos de duas semanas depois, no dia 12, o número já havia subido para 114. Ou seja, o salto mostra que nesse intervalo de tempo foram anotados 34 novos casos da doença.





Deste total, 95 pessoas já teriam se recuperado da COVID-19 e outras 36 se encontram em isolamento domiciliar. Não há, no último boletim epidemiológico, datado do dia 12, pessoas internadas acometidas pela doença. Até o momento apenas um óbito foi registrado em decorrência do coronavírus.





A cidade ainda investiga 17 casos suspeitos da doença, mas já descartou outras 176 notificações de pessoas que poderiam estar com coronavírus.





O último decreto normatizando a atividade comercial foi emitido pela Prefeitura de Confins em 15 de setembro. Nele, é permitido a abertura das lojas, bares, restaurantes, lanchonetes, academias de ginástica, e a realização de eventos e celebrações religiosas.





No caso dos estabelecimentos que trabalham com alimentação, é possível realizar o atendimento in loco, com mesas contendo no máximo quatro pessoas, mantendo uma distância de dois metros entre elas. O decreto proíbe que os clientes se sirvam dos alimentos, sendo obrigatório que essa montagem seja realizada pelos funcionários. Além disso, é vedado o consumo dos produtos fora das mesas.





Em relação às atividades físicas realizadas em academias, elas deverão ser agendadas, não podendo os estabelecimentos concentrarem mais de 50% dos alunos em um mesmo horário. As aulas não poderão ter duração superior a 45 minutos e os praticantes deverão utilizar máscaras por todo o tempo que permanecerem no estabelecimento.





Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde não se pronunciou sobre como vem acompanhando a evolução dos novos casos e nem sobre possíveis medidas de restrição que possam ser implementadas na cidade nas próximas semanas.