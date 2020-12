COVID-19: passageiros poderão ser testados no Aeroporto Internacional

O laboratório vai disponibilizar o resultado em quatro horas após a realização do exame (foto: Hermes Pardini/Divulgação)

Desde esta segunda-feira (14/12), os passageiros que passam pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, podem realizar o teste RT-PCR, considerado o mais estável na detecção do coronavírus. Uma parceria entre a BH Airport, empresa que administra o aeroporto, e o laboratório Hermes Pardini viabilizou a inauguração da Unidade de Testagem no terminal.





Em até 4 horas o cliente poderá visualizar o laudo, em dois idiomas, português e inglês, pelo aplicativo ou site do laboratório. Realizado por meio da coleta de material do nariz e garganta com uma haste flexível, o teste molecular RT-PCR identifica o material genético do vírus no organismo e é usado para detectar se a pessoa está infectada no momento. Ele se difere dos exames sorológicos, que coletam sangue e identificam a presença de anticorpos, indicando uma contaminação no passado.





Disponível apenas na modalidade particular e sem exigência de pedido médico, o exame poderá ser feito em pessoas sintomáticas e assintomáticas que precisam realizar viagens. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h.





A instalação da unidade, localizada em frente ao Desembarque 1, é temporária para atender o período de maior volume de voos e passageiros. Historicamente, entre dezembro e fevereiro, o número de viajantes circulando pelo país aumenta consideravelmente, sobretudo por conta de férias escolares, Natal e Réveillon. Vale ressaltar que o laboratório instalado no aeroporto atende a todas as exigências da Vigilância Sanitária para realizar testes de COVID-19.





“Estamos iniciando o período de aumento na movimentação de passageiros, pelo início da alta temporada, e oferecer esse serviço em parceria com um laboratório de referência no país é mais uma medida de prevenção ao coronavírus e uma forma de ampliar a segurança de passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária”, ressaltou Geovane Medina, gestor de Inovação e Planejamento Operacional.





Segundo a concessionária que administra o Aeroporto Internacional, dezembro deve registrar um crescimento de 20% tanto no fluxo de passageiros quanto de aeronaves em dezembro, na comparação com o mês anterior. Segundo a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, são esperadas 600 mil pessoas no terminal ao longo do mês e o número de voos deverá chegar a 5,2 mil. Além disso, esse volume representa uma retomada de cerca de 70% das operações que ocorriam em fevereiro deste ano.





Atualmente, o Hermes Pardini tem o maior núcleo para realização de exames RT-PCR para Covid do Brasil, com capacidade para 20 mil testes dia e tem atuado fortemente no diagnóstico da doença, desde que ela chegou ao Brasil. “Atender as pessoas que necessitam viajar neste momento faz parte do propósito do grupo de gerar acesso à tecnologia em saúde para quem precisa e onde estiver”, concluiu o vice-presidente da rede de laboratórios, Alessandro Ferreira.