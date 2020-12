Enfermeira morre com suspeita de COVID-19 em Itabira

Paciente começou a trabalhar no hospital em julho deste ano (foto: Fundação São Francisco Xavier/Divulgação)





A Prefeitura de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, investiga o que pode ser a primeira morte de um profissional da área da saúde por COVID-19 no município. A vítima é uma enfermeira de 36 anos, sem problemas de saúde pregressos, que morreu no último sábado com sintomas da doença. Por enquanto, o caso é classificado como "óbito suspeito".





Por meio de nota enviada ao Estado de Minas na manhã desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde detalha que a mulher trabalhava no Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) desde julho. Lá, ela passou por treinamentos e começou a atuar nos plantões.









“No fim da tarde deste sábado (12/12), a colaboradora paciente deu entrada na unidade de urgência por não apresentar melhora nos sintomas, onde foram realizados teste rápido (com resultado negativo) e exame RT-PCR (ainda sem resultado). Porém, manifestou piora do quadro em quatro horas e evoluiu para óbito apesar de todo suporte de vida disposto à mesma”, explica a pasta.



Ainda segundo a Secretaria, o último exame está no Laboratório Nossa Senhora das Dores, que atende a todos os hospitais da cidade. “A opção pelo laboratório local corresponde ao tempo do resultado, que sairá até o final desta semana. Em unidades fora de Itabira, o resultado é concluído com cerca de 15 dias, em média”, informou a pasta no fim da manhã.





A Secretaria de Saúde de Itabira lamentou a morte da enfermeira e prestou condolências à família dela, assim como aos demais profissionais de saúde do município.