COVID-19: grau de risco da microrregião de Patos de Minas sobe para 12

Anexo à UPA faz diariamente mais de 100 consultas (foto: Divulgação/Prefeitura Patos de Minas) onda verde do plano Minas Consciente, a microrregião de Patos de Minas hoje tem grau de risco 12, nota muito próxima ao limite para regressão de fase. A macrorregião Noroeste, na qual o Município está inserida, está na onda amarela do plano estadual. Apesar de seguir nado plano, a microrregião dehoje tem12, nota muito próxima ao limite para regressão de fase. A macrorregião Noroeste, na qual o Município está inserida, está na onda amarela do plano estadual.







O comitê e a prefeitura já tinham decidido manter Patos de Minas na onda verde pelo menos até o próximo dia 18, mas houve ressalvas. “É uma oportunidade para a população não sofrer restrições no caso da regressão para a onda amarela, mas é preciso que todos se mantenham alertas para frear a disseminação do vírus”, disse o prefeito José Eustáquio Rodrigues.





Com mais de 700 casos ativos da doença em média, a macrorregião Noroeste regrediu para a onda amarela. O crescimento na curva de casos positivos em Patos de Minas nos últimos dias é acompanhado por aumento na ocupação de UTIs. No momento, o Hospital Regional Antônio Dias não recebe pacientes na ala COVID-19, enquanto o Hospital de Campanha tem ficado com 80% das UTIs ocupadas e o centro de atendimento anexo à UPA faz diariamente mais de 100 consultas. “Se mantivermos esse aumento, chegaremos rapidamente ao colapso da rede”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Carlos Rezende.





Em Patos de Minas, nos últimos 28 dias, foram registrados 597 casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus, sendo 324 femininos e 273 masculinos. No último boletim divulgado pelo Município, 3.672 casos de COVID foram confirmados e 90 pessoas tinham morrido em decorrência da doença.