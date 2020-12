Sorveterias em Patos de Minas devem seguir protocolo próprio

Prefeitura adotou novas medidas de segurança para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus (foto: Prefeitura Patos de Minas/Divulgação) Sorveterias em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, agora precisam seguir um protocolo específico para o ramo no atendimento ao público. Uma das exigências é o uso de luvas por parte dos clientes. Essa prática está liberada somente na onda verde do Minas Consciente, a fase em que Patos de Minas está classificada atualmente. em, no Alto Paranaíba, agora precisam seguir umespecífico para o ramo noao público. Uma das exigências é o uso depor parte dos clientes. Essa prática está liberada somente na onda verde do Minas Consciente, a fase em que Patos de Minas está classificada atualmente.





10:45 - 01/12/2020 Taxa de Letalidade de COVID-19 em Patos de Minas é maior que do Estado COVID-19 e incluem o comércio de açaí no Município. A abertura desses estabelecimentos já estava condicionada às medidas previstas no protocolo de bares, restaurantes e similares, contudo foi preciso criar documento próprio para o segmento de sorveteria diante das muitas denúncias de descumprimento das normas.



“Todo local que ofereça self-service deve seguir cuidados especiais. É imprescindível que os pegadores sejam higienizados com frequência, inclusive os cabos, pois são compartilhados entre as pessoas”, explicou o coordenador do Comitê Municipal, Célio Adriano Lopes. As novas normas foram elaboradas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento àe incluem o comércio deno Município. A abertura desses estabelecimentos já estava condicionada às medidas previstas no protocolo de bares, restaurantes e similares, contudo foi preciso criar documento próprio para o segmento de sorveteria diante das muitas denúncias de descumprimento das normas.“Todo local que ofereça self-service deve seguir cuidados especiais. É imprescindível que os pegadores sejam higienizados com frequência, inclusive os cabos, pois são compartilhados entre as pessoas”, explicou o coordenador do Comitê Municipal, Célio Adriano Lopes.





O documento divide as condições de funcionamento em duas situações: quando o Município está na onda verde e quando está na onda amarela. Na fase amarela, sorveterias devem disponibilizar funcionário para servir individualmente o consumidor, ou seja, o self-service no modelo tradicional é proibido. Já na verde, é preciso que haja as luvas, por exemplo.





Essas e outras medidas de segurança visam reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus, segundo o município.