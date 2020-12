Atendimento a casos suspeitos de COVID-19 tem recorde em Patos de Minas

Foram 3,1 consultas a pacientes com quadro gripal no Centro COVID-19 (foto: Divulgação/Ascom Patos de Minas) novembro teve o maior número de atendimentos no Centro COVID-19 anexo à UPA no Município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Foram 3,1 mil consultas a pacientes com quadro gripal. O pico anterior havia acontecido em setembro, quando houve quase 2,5 mil atendimentos do tipo no local. A Prefeitura chamou a atenção para que denúncias sobre atividades que violam os protocolos de segurança em relação à COVID-19 sejam concentradas no aplicativo Patos Conectado. O mês deteve odeno Centroanexo à UPA no Município de, no Alto Paranaíba. Foram 3,1 mil consultas a pacientes com quadro gripal. O pico anterior havia acontecido em setembro, quando houve quase 2,5 mil atendimentos do tipo no local. A Prefeitura chamou a atenção para que denúncias sobre atividades que violam os protocolos de segurança em relação à COVID-19 sejam concentradas no aplicativo Patos Conectado.





O número de atendimentos do último mês é cerca de 11 vezes superior aos registros de hospitais particulares do município. A Prefeitura informou que também organizou as unidades de saúde da família (USF) e estruturou o Hospital de Campanha para o período da pandemia de coronavírus.









A primeira semana de dezembro, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (4/12) pela Vigilância Epidemiológica, terminou com 73 novos casos positivos e 143 a mais na comparação com o dia 1º de dezembro. O coordenador do do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, Célio Adriano Lopes, teme que se os resultados de novembro se seguirem em dezembro, Patos de Minas possa sair da onda verde do Minas Consciente.





Para o coordenador, a acentuação da curva de casos positivos da doença é consequência do relaxamento da população de forma geral. “É também resultado dos excessos cometidos no fim das eleições, mas não só nesse período. O cidadão perdeu o medo, reduziu a prevenção e, como já vem sendo alertado pela Epidemiologia, está inclusive levando o vírus para dentro de casa e contaminando familiares. Não nos esqueçamos de que já temos 87 mortes e muitas pessoas com sequelas, lutando para retomar a vida normal”, disse Célio Lopes.





Denúncias

A partir desta terça-feira (8/12), o canal para comunicação do descumprimento das medidas de combate ao novo coronavírus será o aplicativo Patos Conectado. O aplicativo ganhou campo próprio para registrar essas denúncias, que serão visualizadas diretamente pela equipe de fiscalização.





Ao registrar a demanda na ferramenta, o usuário recebe um número de protocolo para acompanhar o atendimento relativo a ela. O número (34) 3822-9115 deixa de ser whatsapp, mas continua disponível para receber ligações das 8h às 18h de segunda a sexta-feira.





O Patos Conectado já é disponibilizado pela Prefeitura de Patos de Minas para o cidadão solicitar serviços do dia a dia da gestão pública. O uso da plataforma exige cadastramento do usuário, para criação de login e senha.