Bares e restaurantes poderão funcionar até meia-noite em Patos de Minas

de, no Alto Paranaíba, tiverame poderão abrir durante todo o dia, inclusive durante feriados. A extensão do atendimento veio a partir de medida expedida pela Prefeitura e já está em vigor.particulares ou públicos também forampelo mesmo decreto municipal.

Segundo publicação do Diário Oficial do Município, o Decreto 4.950 atende ao Plano Minas Consciente de conciliação das atividades econômicas e sociais, de forma gradual e progressiva, embasada em critérios e dados epidemiológicos, a partir de um monitoramento constante da situação pandêmica do novo coronavírus para a região de Patos de Minas. Sendo assim, bares e restaurantes poderão funcionar diariamente das 7h à meia-noite, todos os dias da semana.