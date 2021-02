Barragens em Itabira estão em 'parâmetros de segurança adequados', diz Vale

Vale garantiu a segurança das barragens do Complexo de Itabira mesmo após chuvas (foto: DeFato Online) Vale informou neste domingo (21/02) que as barragens de rejeitos do Complexo de Itabira, que atua nas cidades de Itabira e Santa Maria de Itabira, Região Central de Minas Gerais, estão 'nos parâmetros de segurança adequados' mesmo após fortes chuvas. Os moradores temem por algum rompimento ou vazamento, sendo que alguns até deixaram as casas. A mineradorainformou neste domingo (21/02) que as barragens de rejeitos do, que atua nas cidades de, estão 'nos parâmetros de segurança adequados' mesmo após fortes chuvas. Os moradores temem por algum rompimento ou vazamento, sendo que alguns até deixaram as casas.

















Ainda não há estimativa precisa das autoridades de quantas ocorrências foram atendidas na manhã deste domingo, do quanto choveu na cidade ou do número de vítimas. O município tem 597,441 km² e 10.857 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).