Manhã de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. Na foto, o Viaduto Santa Tereza (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A previsão para Minas Gerais nesta última semana de fevereiro ainda é de tempo instável, com possibilidade de chuva em Belo Horizonte e outras regiões.





Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte, os dias serão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovadas isoladas até quinta-feira.





Para a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, este mês pode não bater esse índice, mas é possível que supere o volume de fevereiro do ano passado, quando choveu 392 milímetros na capital. “De qualquer forma, a tendência é de que a chuva persista na semana, mas que ocorra uma redução de volume e venha em forma de pancadas”, explicou. De 1º de fevereiro até as 9h de hoje, choveu na capital 383,2 milímetros, 111% acima da média para o mês, que é de 181,4 milímetros. O recorde de fevereiro mais chuvoso ainda é o de 1978, quando choveu 487,3 milímetros na cidade.Para a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, este mês pode não bater esse índice, mas é possível que supere o volume de fevereiro do ano passado, quando choveu 392 milímetros na capital. “De qualquer forma, a tendência é de que a chuva persista na semana, mas que ocorra uma redução de volume e venha em forma de pancadas”, explicou.





A temperatura na capital apresenta uma ligeira elevação. Hoje, a mínima foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 29°C à tarde. Na quinta, a temperatura pode subir para 30°C.





Hoje, há previsão de pancadas de chuva, por vezes fortes, na Região Central do estado, onde se encontra a capital, região metropolitana e também o município de Santa Maria de Itabira, onde pelo menos cinco pessoas morreram após um deslizamento de terra resultado do temporal de domingo





“Nesta segunda-feira o tempo ainda segue muito instável, com risco de chuva forte em boa parte do estado de Minas Gerais, por causa da atuação das áreas de instabilidade atmosféricas associadas à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). E, especialmente na área Central, Zona da Mata e Vale do Aço o volume de precipitação pode provocar enxurradas e alagamentos, além de elevação do nível dos córregos e rios o que pode causar transtornos à população. Ao longo da semana, a tendência ainda é de tempo instável em praticamente todo o estado de Minas Gerais”, informa o boletim do Inmet.





Hoje também pode chover nas regiões Noroeste, Oeste, Campo das Vertentes e no Vale do Rio Doce.