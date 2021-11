Vento forte provoca a queda de parapentes e câmera flagra reação de mulher

Mulher se espanta após cair em árvore: "isso é normal?" (foto: Reprodução/WhatsApp)

O domingo de sol em Governador Valadares reservou uma surpresa desagradável para os pilotos de parapente que decolaram do Pico da Ibituruna, no fim da tarde de ontem (28/11). Os voos estavam seguindo um ritmo normal quando uma mudança no tempo provocou uma ventania repentina.