Idoso de 78 anos morre em acidente na Avenida Cristiano Machado em BH

Segundo os bombeiros, que foram acionados para ir até o local, oaconteceu por volta de 5h40, próximo ao Bairro Guarani. Acredita-se que otenha passado mal e perdido o controle do carro, batendo na mureta de proteção, pois não havia marcas de frenagem na pista e nem sinais de que o veículo estivesse em alta velocidade. Os Bombeiros fizeram trabalhos de reanimação, mas não tiveram sucesso.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local logo depois dos Bombeiros e também tentaram reanimar a vítima, que já estava sem sinais vitais. De acordo com a companhia 'por este motivo foi constatado o óbito no local'.Os bombeiros informaram que foi jogadana pista, pois houve derramamento de óleo do veículo.A BHTrans explicou que 'o acidente aconteceu na pista da esquerda, sentido Venda-Nova, e pela cidade estar na Onda Roxa, o fluxo de veículos está sendo menor. Portanto, no local do acidente só estava liberada a pista da direita, até fazerem ado veículo do local, e não gerou engarrafamento, somente uma lentidão no trânsito por causa do afunilamento de faixas.'A Polícia Cívil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia esteve no local e fez os primeiros levantamentos, mas ainda não foi determinada a causa do acidente. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).