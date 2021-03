Duas pessoas morrem em acidente na BR-381, na Grande BH

Duas pessoas morreram em batida no Km 23 da BR-381 neste sábado (13/3) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Um homem e uma mulher morreram na tarde deste sábado (13/3) em um acidente na BR-381, no distrito de Ravena, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o motorista do Etios até o hospital. Ele foi salvo pelo airbag do veículo. O Palio, porém, não portava o equipamento de segurança.





As informações são do Corpo de Bombeiros. O helicóptero da corporação também se deslocou ao local do acidente, altura do Km 23 da BR-381.