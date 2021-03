Bombeiros resgatam mais cinco saruês em Salinas; já são 13 em uma semana

A mãe foi encontrado junto com quatro filhotes (foto: CBMMG)

Em uma semana, 13 saruês, como são chamados os gambás de orelha branca ou preta, foram capturados em área residencial na cidade de Salinas, na Região Norte de Minas. Os cinco últimos estavam escondidos em meio a tijolos, dentro de um galinheiro.

A dona da casa foi até o galinheiro, para tratar de sua criação. Lá chegando, estranhou o fato de as galinhas se mostrarem assustadas. De repente, se deparou com o animal bebendo água na vasilha para as galinhas, e que ao avistá-la, correu, se escondendo entre os tijolos. Ao observar mais de perto, avistou os animais, a mãe e quatro filhotes.

Com uso dee técnicas adequadas, os militares realizaram a captura, em segurança, dos marsupiais, e os devolveram para seu habitat natural.

A primeira captura naquela cidade ocorreu no início da semana, no quintal de uma casa, junto a um feixe de lenha. Eram oito animais, a mãe e sete filhotes. Esse local fica próximo à mata ciliar do Rio Salinas.