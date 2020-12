Vítima de acidente na Serra de Moeda orienta o próprio resgate

O próprio motoqueiro orientou o resgate (foto: Divulgação/CBMMG)

Um difícil resgate foi feito pelo helicóptero Arcanjo 4, do Corpo de Bombeiros, na tarde desta quarta-feira (30/12), na Serra de Moeda, próximo à BR-040, sentido Rio de Janeiro, entre Belo Horizonte e Casa Branca. Um motoqueiro de 56 anos foi resgatado depois de cair numa ribanceira. A vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros (BO), a central de operações da corporação foi acionada, pela vítima, para que pudesse socorrê-la. Contou que havia caído do alto de uma montanha, quando fazia uma trilha de motocicleta.

A vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII (foto: Divulgação/CBMMG)



O motoqueiro sofreu uma fratura na perna esquerda e não conseguia andar, mas, apesar de ferido, orientou os bombeiros, que chegaram ao local de difícil acesso. Viaturas chegaram a ser enviadas para as proximidades do acidente. No entanto, como não havia estradas e era uma posição muito íngreme, acabaram dispensadas.





O helicóptero foi posicionado no alto de uma montanha e com a ajuda de cordas, os bombeiros conseguiram chegar à vítima, que sofreu uma lesão no joelho, e resgatá-lo.