Preso em Nova Serrana homem que agrediu e ameaçou companheira

Delegado Davidson Marcos dos Santos Lara (foto: Divulgação/PCMG)

Preso em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro, um homem de 27 anos, acusado de violência doméstica contra a companheira, de 24 anos. O suspeito, segundo constatação da Polícia Civil, é foragido do sistema prisional desde 2015.





A vítima procurou a polícia pedindo ajuda. Segundo ela, o homem fazia ameaças e a agredia desde o início do relacionamento, há sete anos. No entanto, somente no dia 28 de dezembro deste ano ela resolveu denunciar a violência sofrida, após receber mais uma ameaça, que aconteceu no dia do Natal.

Segundo o delegado Davidson Marcos dos Santos Lara, tão logo a queixa foi recebida, os policiais saíram na captura do suspeito. “De imediato, nossos investigadores iniciaram um rastreamento nos municípios de Perdigão e Nova Serrana, sendo que na última cidade conseguiram em localizá-lo e prendê-lo em flagrante, com base na Lei 11.340/2006, que trata sobre violência doméstica e familiar contra a mulher.”





O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Nova Serrana, onde teve a prisão ratificada e foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.