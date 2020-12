Mulher tem ferimentos graves após explosão de botijão de gás em Passos

Explosão aconteceu na casa da vítima, no centro de Passos (foto: Google Strret View)

Umatem ferimentos graves depois dade umde gás no Centro de, no Sudoeste de Minas, nessa terça-feira (29/12). O acidente aconteceu na casa da vítima, que foi socorrida por um vizinho. Parte do telhado e paredes desabaram durante a

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares encontraram a casa tomada pelas. “Encontramos a vítima deitada na calçada em frente à residência, apresentando diversas queimaduras pelo corpo”, trecho do Boletim de Ocorrência.

A vítima foi resgatada por um vizinho, que acionou o socorro. “Ao ouvir o barulho da explosão, ele arrombou o portão da entrada da casa e encontrou a vítima caída nos escombros, assim, ele mesmo retirou a mulher e a levou para a calçada”, afirma homem para a polícia.

Segundo os militares, a casa de quatro cômodos foi toda destruída. “Houve desabamento de telhados e paredes, ainda queimava um guarda-roupa e um sofá, ambos localizados no quarto e na sala respectivamente. O botijão de gás também estava vazando”, completa.

A vítima, de 58 anos, foi encaminhada pelo Samu para a Santa Casa de Passos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura dos imóveis vizinhos. Os militares não souberam informar as causas do acidente.