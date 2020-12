Carreta pega fogo após motorista fazer manobra para evitar colisão em MG

Carreta saiu da pista para desviar de outro caminhão que vinha no sentido contrário (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) carreta evitou um acidente na tarde desta terça-feira (15/12), na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais. O condutor, de 45 anos, ao ver um outro caminhão vindo em sua direção, desviou seu veículo, que saiu da pista e acabou pegando fogo. Uma manobra realizada por um motorista de umaevitou um acidente na tarde desta terça-feira (15/12), na, em Salinas, no Norte de Minas Gerais. O condutor, de 45 anos, ao ver um outro caminhão vindo em sua direção, desviou seu veículo, que saiu da pista e acabou pegando









O motorista, de acordo com os bombeiros, sofreu apenas escoriações. Ele também se queixou de dores no tórax. A carreta, por sua vez, foi totalmente consumida pelas chamas. O condutor contou que foi desviar o veículo de um caminhão que vinha no sentido contrário da rodovia, evitando, assim, uma colisão frontal.



Foram utilizados 5 mil litros de água para acabar com o incêndio, que também tomou conta de uma área de mata às margens da BR-251. Estima-se que 5 mil m² da vegetação tenham sido atingidos pelo fogo.





Os bombeiros utilizaram uma viatura de combate a incêndio e uma unidade de resgate na ocorrência. Além disso, a Defesa Civil de Salinas enviou um caminhão-pipa para que o veículo dos militares pudesse continuar atuando no combate ao fogo.