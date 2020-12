Oito animais são resgatados pelos bombeiros em Araguari

Gambá e seus filhotes (foto: CBMMG/Divulgação )



O Corpo de Bombeiros tem tido, nos últimos dias, muito trabalho com o salvamento de animais da fauna silvestre em todo o estado. Nesta terça-feira (15/12), nada menos que oito foram resgatados - um ouriço-cacheiro, seis gambás, sendo a fêmea e cinco filhotes, e um teiú.

O primeiro a ser resgatado foi o ouriço cacheiro, em Araguari, sendo o segundo em uma semana naquela cidade do Triângulo Mineiro. Os bombeiros foram acionados às 23h45. O animal estava em cima de uma árvore em um terreno baldio. O alerta foi feito por um morador nas proximidades, que estranhou um barulho que vinha do local.







O ouriço-cacheiro (foto: CBMMG/Divulgação )

Já na Rua Luziânia, no Bairro Brasília, um Teiú foi capturado na dispensa da residência da solicitante.





Na foto, o teiú (foto: CBMMG/Divulgação )





De madrugada, um novo chamado, dessa vez, do distrito de Estrela do Sul. Os mesmos bombeiros foram até lá e encontraram um gambá fêmea, com cinco filhotes, abrigados no interior de um fogão à lenha. Todos os animais estavam sem ferimentos. Eles foram soltos numa mata próxima à cidade.