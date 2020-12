Polícia apreende 600kg de maconha em Uberlândia nesta terça-feira

Esta não é a única operação em andamento na cidade do Triângulo Mineiro (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (29/12), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a Operação Feliz Ano Novo, ação de repressão ao tráfico de drogas, que resultou na apreensão de 600 quilos de maconha. Os alvos das buscas foram dois imóveis nos bairros Shopping Park e Morumbi.





A operação foi coordenada pelo chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, delegado Marcos Tadeu de Brito Brandão, que diz que as investigações tiveram início há três meses. “Trata-se de um trabalho investigatório muito bem feito e qualificado. Com base nas investigações, representamos à Justiça pela busca e apreensão domiciliar e, agora, com a materialidade, vamos pedir os mandados de prisão.”

Também foram apreendidos um revólver calibre 38 e um veículo adquirido com dinheiro do tráfico de drogas (foto: Divulgação/PCMG)

Outras operações

Esta não é a única operação em andamento na cidade, segundo o delegado. “Em uma semana, desencadeamos três operações: Jingle Bells, em parceria com a Polícia Militar, para combater o comércio de entorpecentes no Bairro Lagoinha; Volks, com o apoio Receita Estadual e da Polícia Rodoviária Federal, visando reprimir os crimes de furto, roubo, receptação e adulteração de veículos, na qual sete pessoas foram presas; e a de hoje, com apreensão expressiva de drogas. Tudo aconteceu a partir do dia 22 de dezembro, ou seja, em uma semana.”





Ainda na operação, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um veículo adquirido com dinheiro do tráfico de drogas.