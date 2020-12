Ladrões de gado fazem família refém e levam pânico em Esmeraldas

Região Rural de Esmeraldas (foto: Google Imagens ) localizar e prender ladrões que causaram pânico a uma família, mantida como refém, na fazenda Natureza, na zona rural de Esmeraldas. As pessoas foram mantidas como reféns durante toda a madrugada, mediante ameaça de revólveres. Os ladrões fugiram levando 30 cabeças de gado. As polícias Militar e Civil trabalham juntas na tentativa deque causaram pânico a uma família,, na fazenda Natureza, na zona rural de Esmeraldas. As pessoas foram mantidas como reféns durante toda a madrugada, mediante ameaça de revólveres. Os ladrões fugiram levando

Era ainda noite de segunda-feira (28/12), quando a casa da fazenda foi invadida por três homens, armados de revólveres. Todos os integrantes da fazenda foram levados para um dos cômodos, onde passaram a ser ameaçados para que não reagissem.





Enquanto isso, no curral, outros integrantes do grupo agiam, colocando as cabeças de gado em caminhões. Era por volta das 5h, quando os ladrões fugiram. Imediatamente, a Polícia Militar foi chamada e teve início a caçada. Um alerta foi emitido para todos os quartéis da PM nas cidades da região de Esmeraldas.