Polícia procura suspeito de troca de tiros no Anel Rodoviário, em BH

Ocorrência foi encerrada na delegacia do Detran (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)







A polícia está à procura de um homem de 27 anos envolvido em uma perseguição com militares na madrugada deste domingo pelo Anel Rodoviário e bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte. Na direção de um carro roubado, ele chegou a trocar tiros com a PM. O veículo tinha três passageiros e um deles se feriu. Dois carros roubados foram apreendidos.









Chegando próximo ao km 312, o veículo foi visto saindo de uma padaria e deram sinal de parada, mas o motorista começou a fugir na direção do Bairro Maria Goretti.





Durante a perseguição, ele chegou a jogar uma garrafa de cerveja na direção da viatura e atirou contra os policiais, que revidaram apontando para os pneus do carro do suspeito.





Mesmo com os pneus furados, o homem continuou fugindo, até que uma das rodas dianteiras do Palio se soltou e bateu em uma casa. De volta ao Anel Rodoviário, uma outra roda travou e o carro bateu em uma divisória da pista.





Consta no boletim de ocorrência que o homem abandonou o carro e saiu a pé em direção ao Bairro São Gabriel. Ele alcançou uma escadaria e voltou a atirar contra os policiais, que também revidaram, até que ele entrou em um matagal e desapareceu.





Um helicóptero da Polícia Militar foi acionado, além da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), mas o criminoso não foi encontrado na varredura.



Passageira do carro ficou ferida





Ao voltar para o carro abandonado por ele, os policiais descobriram que havia três passageiros, duas mulheres de 18 e 22 anos e um jovem de 24. A mais nova apresentava um ferimento na região dos glúteos e precisou ser levada ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, onde ficou em observação.





Conforme a PM, o rapaz alegou que conhece o motorista do carro “apenas de vista”, mas que já tinha saído com ele outras vezes e estavam a caminho de um baile funk no Bairro Concórdia. Ele e a outra mulher disseram que tentaram fazer o motorista parar, mas o homem teria apontado a arma para eles ameaçando e dizendo que não voltaria a cadeia. Eles também disseram não saber que o carro era roubado.



Dois carros apreendidos





De acordo com a PM, o Palio estava com placas de um Gol cinza licenciado no estado do Rio de Janeiro. Durante os levantamentos ao longo da madrugada, eles souberam que o motorista era conhecido dos meios policiais por roubar carros com um comparsa que morava no Jardim Vitória.





Eles foram até a casa desse suspeito, que não foi encontrado. No entanto, o Gol cinza estava no endereço. Havia uma queixa de roubo desse carro do dia 19 de outubro. A ocorrência foi encaminhada ao Detran.