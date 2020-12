Batida e fuga: carro destrói fachada de prédio no Santo Antônio, em BH

De acordo com testemunhas, a batida ocorreu por volta das 6h,no número 79 da Rua Professor Magalhães Drumond, na esquina da rua Barão de Macaúbas. O motorista fugiu, deixando um rastro de destruição ao longo de pelo menos um quilômetro.O para-choque dofoi encontrado na Avenida do Contorno com rua Raul Pompeia, perto do Colégio Padre Machado, sem a placa, o que sugere que ela teria sido arrancada pelopara o veículo não ser identificado.