Assaltantes tentam roubar casal com bebê em carrinho; veja vídeo

Assaltantes tentam roubar casal que passeia com bebê em carrinho na Rua Conde de Linhares, Região Centro-Sul de BHhttps://t.co/WLGNVsl6Mp pic.twitter.com/KGbhIi0Hsf %u2014 Estado de Minas (@em_com) December 27, 2020



O crime não tem perdoado as crianças, nem mesmo o Natal ou a presença da Polícia Militar (PM). Na última sexta-feira (25/12), um casal que passeava no passeio com a filha de 1 ano de idade sofreu uma tentativa de assalto na Rua Conde de Linhares, no Bairro Coração de Jesus, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









“Eu estava empurrando o carrinho da minha filha, minha esposa estava logo na frente. De repente parou a moto, o rapaz desceu, tentou puxar a bolsa dela, mas ela segurou”, conta o homem. Logo em seguida, ele interveio e entrou em luta corporal com o criminoso, que acabou acertando o olho da mulher.





Depois disso, o assaltante voltou para a moto e fugiu no sentido da Avenida Prudente de Morais sem levar nenhum pertence. O casal não conseguiu ver arma em nenhum momento. Segundo a vítima, a mulher chegou a ficar traumatizada e em estado de choque.

Tentativa de assalto ocorreu na Rua Conde de Linhares por volta das 10h (foto: Reprodução)





“Foi tudo muito rápido e graças a Deus não teve nenhuma consequência”, disse. “A principal preocupação é a sensação de insegurança. A gente pensa que está seguro na rua e de repente acontece uma coisa dessas. Na região tem uma base de polícia e você vê que isso não inibe a ação deles (criminosos). É preciso ter um policiamento mais ostensivo”, defende o rapaz.





Mais tarde, ele registrou o boletim de ocorrência na Base Comunitária Móvel da PM, localizada na Praça José Cavalini, a poucos metros do ocorrido. De acordo com a instituição, o caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul.