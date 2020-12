Motorista de aplicativo é brutalmente espancado durante assalto em Contagem

Assaltantes tentaram atropelar motorista, que foi socorrido por um morador do Bairro Quintas Coloniais, em Contagem, na Grande BH. (foto: Pixabay) motorista de aplicativo foi brutalmente agredido durante um assalto em Contagem, na Região Metropolitana de Minas Gerais. Espancado por três homens, ele teve fraturas na face e foi hospitalizado, mas não corre risco de morrer. Umfoi brutalmente agredido durante um assalto em Contagem, na Região Metropolitana de Minas Gerais. Espancado por três homens, ele tevena face e foi hospitalizado, mas não corre risco de morrer.









De acordo com o boletim de ocorrência, o comparsa sentado na frente começou a dar socos na vítima, enquanto um dos que estavam atrás tentou enforcá-lo com o cinto de segurança.





O motorista então reagiu e conseguiu sair do carro, mas continuou sendo espancado pelos bandidos, que também desceram do veículo. Em dado momento, o trio retornou ao automóvel e tentou atropelar a vítima, que conseguiu escapar e foi socorrida por um morador da região.





O carro - um Gol prata - foi encontrado pela PM ainda no Bairro Quintas Coloniais, próximo à comunidade dos Arturos. Dentro dele, os agentes encontraram uma arma de brinquedo e um celular que pertencia a um dos assaltantes.





A foto estampada na tela permitiu localizá-lo. Ele foi preso na casa da mãe, no Bairro Alvorada, em Contagem. De acordo com a PM, a ficha criminal do rapaz acusa passagens por tráfico, receptação, roubo, ameaça e furto. Os outros dois comparsas continuam foragidos.





A carteira da vítima também foi recuperada, contendo R$ 575, além da CNH.