Sol aparece forte mas pode chover ao longo deste domingo (27/12) em BH

Clima em BH nesta manhã (27/12) na Praça Professor Godoi Bethonico, Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



O dia que amanheceu com o sol quente em Belo Horizonte pode terminar em chuva. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A explicação é que as típicas pancadas de chuva do verão podem ocorrer em boa parte do Sudeste do Brasil devido à formação de áreas de instabilidade atmosférica, impulsionadas pelo aquecimento diurno e a alta umidade de ar na região.









No restante do estado, segundo o Inmet, uma massa de ar seca e quente ganha força e dificulta a formação de nuvens de chuva, mas pode ocorrer precipitação passageira.





O sol aparece forte em todas as regiões mineiras, favorecendo para que a temperatura máxima atinja os 37°C em algumas cidades e ocasione a queda da umidade do ar, em torno de 30% à tarde, no Norte do mapa mineiro.









No contraste arquitetônico com o céu azul, o Museu Abílio Barreto, Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de BH, na manhã deste domingo (27/12) (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Os termômetros em BH saem da mínima de 17ºC podendo alcançar a máxima de 28ºC.





Tempo amanhã

Amanhã, o clima não sofre muita mudança em Minas. A previsão do tempo para esta segunda-feira (28/12) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.





De acordo com o Inmet, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Região Central de Minas e Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste e Rio Doce. A temperatura máxima se mantém em 37ºC e mínima em 13°C.





Em Belo Horizonte, o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ser de 28ºC e mínima de 18°C.